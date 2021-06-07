(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde "deniz salyası" yoğunluğu
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(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde "deniz salyası" yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Anadolu Yakası kıyı şeridinde sabah saatlerinde güneyden esen rüzgarla birlikte birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı Sahili'nde yoğun olarak görülüyor.

Kurbağalıdere bölgesinde rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken çöpler müsilajla birlikte kalın ve yoğun bir tabaka oluşturdu.

(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu
(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu
(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu
(DRONE) - Anadolu Yakası sahillerinde 'deniz salyası' yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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