Anadolu Yakası'na kül yağdı
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Anadolu Yakası'na kül yağdı

Anadolu Yakası'na kül yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Yakası'nda gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Otomobillerin üzerine küller yağdığı görüldü.

İstanbul'da gökyüzünü akşam saatlerinde kül bulutu sardı. Özellikle Anadolu Yakası'nda gökyüzünün kül bulutunun kapladığı görüldü. Öte yandan park halindeki otomobillerin kaputun ve camlarına küller yağdığı görüldü.

İbrahim Elmas adlı vatandaş, "Yaklaşık bir saat önce havada bir şeylerin uçuştuğunu fark edip kül olduğunu anladık. Sonra araçların üzerine baktık. Araçların üstünde de bayağı kül birikintisi olduğunu gördük. Muhtemelen civarda bir yangın var diye düşündük ancak son dakika haberlerine baktığımızda böyle bir yangın yok. Karşıda bir fabrika yangını olduğunu öğrendik. Oradan gelebilir. Yahut güneydeki yangınlar olabilir. ya da Atina'daki yangınları diye düşünüyoruz" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Anadolu Yakası'na kül yağdı
Anadolu Yakası'na kül yağdı
Anadolu Yakası'na kül yağdı
Anadolu Yakası'na kül yağdı
Anadolu Yakası'na kül yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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