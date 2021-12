Anadolu Üniversitesi öğrencileri sektörle buluştu

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri ile alanında önemli isimler öğrencilerle buluştu. Motivasyon, Kariyer Planlama, Eğitim ve 21. Yüzyıl Becerileri başlıklı konuşmalarda Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Oyak Renault Eğitim Müdürü Arda Kına, İş İnsanı Serkan Can Zengin ve Earnardo&Evde Mimar Kurucu Ortağı Barış Korkmaz, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek başarı hikayelerini ve deneyimlerini aktardı.

ESO Başkanı Kesikbaş: "Üretimde artı değer oluşturulmalı"

Yaptığı konuşmada sanayinin geleceğinden ve girişimciliğin önemine değin bir dizi değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, üretime yönelik bakış açısına vurgu yaparak, "Gelişmişlikte, kalkınmada, ekonomide adı her ne olsun, ben işin üretim kısmının daha değerli olduğunu düşünenlerdenim" dedi. Konuşmasının devamında değerli ve kısıtlı öz kaynakların dikkatli ve planlı bir şekilde kullanılmasına vurgu yapan Kesikbaş, "Ülkemiz ekonomisini güçlü kılacak olan böyle bir planlamadır. Bu günlerde Kore, Çin vs. ekonomi ve sanayi modelinden bahsediliyor. Önünüze her ne modeli koyarsanız koyun toplamında üretim ve üretimden yaratığınız artı değer olmadığı sürece bunların hiçbir anlamı olmayacaktır. Artı değer yaratmak ya da oluşturmak nedir biraz buraya odaklanmak gerekiyor. " dedi.

"Sosyal sermayeye çok daha fazla önem veriliyor"

Konuşmasında girişimciliğinde üretim kadar değerli olduğu çağrısını üniversiteli gençlere hatırlatan ESO Başkanı Kesikbaş, "Girişimciliğin 3 ana parametresi var. İnsan kaynağı, fikir ve sermaye olmadığı sürece girişimcilik olmuyor. Bunlara sahip olmayanlara girişken ya da komşusunu taklit eden diyoruz. Ancak bahsettiğim parametreler olunca yavaş yavaş işin gelişimi sağlanmış oluyor" diye konuştu. Kesikbaş, "21. yüzyıl sizin içinde doğduğunuz yüzyıl ve tamamen farklı taleplerin olduğu bir zaman dilimi içeresindesiniz. Jenerik bir meslek diye bir meslek yok artık. Şirket içindeki girişimciliğin altın çağında iş hayatında olacaksınız" dedi.

