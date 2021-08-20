Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan TRT Avaz'a konuk oldu

TRT Avaz kanalında yayınlanan, Türk Tarihi ile ilgili soruları cevaplamaya çalışan, sunuculuğunu Doç. Dr. Atakan Akçay'ın yaptığı "Taş Mektuplar" isimli programa Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan konuk oldu.

TRT Avaz kanalında yayınlanan, Türk Tarihi ile ilgili soruları cevaplamaya çalışan, sunuculuğunu Doç. Dr. Atakan Akçay'ın yaptığı "Taş Mektuplar" isimli programa Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan konuk oldu. "Türk tarihi Anadolu'da ne zaman başladı? Türklere Anadolu'nun kapılarının açılma tarihi gerçekten 1071 mi? " gibi sorulara yanıt arayan ve bu soruların cevaplarını yüzyıllar önce taşlara kazınan resimler, yazılar ve kurgan mezarlarda arayan programda Prof. Dr. Altınsapan, Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kümbet Köyü'nde bulunan ve Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kümbet hakkında bilgi verdi.

Anadolu'ya gelen Müslüman Türklerin daha öncesinde Frig, Roma ve Bizans dönemlerinde kutsal bir alan olarak kullanılan ve tarihi çok eski zamamlara uzanan höyüğe bu türbeyi inşa ettiklerini aktaran Prof. Dr. Altınsapan, bulunduğu köye de ismini veren kümbetin son derece ilgi çekici olduğunu belirtti. Altınsapan konuşmasına şu şekilde devam etti: "Duvarları üzerinde geyik, keçi, süvari gibi figürler barındıran kümbetin inşa edildiği dönemin Türklerin İslamiyet ile yeni tanıştıkları dönem olduğu düşünülüyor. Burada bulunan kümbetin çift katlı olduğunu görüyoruz, sonrasında Osmanlı döneminde bu tarz ortadan kalkıyor. Bu kümbeti önemli yapan şey ise Türklerin yerleşik hayata nispeten geç başlamalarıyla birlikte mimariden anlamadıklarına dair olan inanışı yıkıyor olması. Sekizgen yapının üzerinde Orta Asya'da görmeye alışık olduğumuz güneş, keçi, geyik ve atlı süvari gibi figürler bulunuyor. "

TRT Avaz kanalında yayınlanan "Taş Mektuplar" isimli programın ilgili bölümüne www. youtube. com/tasmektuplar adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre