Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarına rekor başvuru
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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarına rekor başvuru

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarına rekor başvuru
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı ile öğrencilerini seçiyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı ile öğrencilerini seçiyor. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için yeni öğrencilerini belirleyecek olan Devlet Konservatuvarı, 26 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında özel yetenek sınavı gerçekleştirecek.

Devlet Konservatuvarı öğrencisi olmak isteyen adaylarını bekleyen Anadolu Üniversitesi, pandemi tedbirlerinin alındığı ortamlarda sınavlarını gerçekleştirecek. Devlet Konservatuvarı'nın 2021-22 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci almak üzere açmış olduğu başvurularda bin 323 aday, yetenek sınavlarına girmek üzere başvurdu. Bu kapsamda özel yetenek sınavında ter dökecek olan adaylar, Tiyatro ve Opera Anasanat Dallarıyla Sahne Sanatları Bölümü; Piyano-Yaylı Çalgılar-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dallarıyla Müzik Bölümü; kanun, kemençe (klasik), tanbur, ney, fasıl şarkıcılığı, ud, keman, bağlama ve halk müziği ses icracılığı dallarıyla Türk Müziği Bölümü; Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü ve Müzikoloji Bölümü için yeteneklerini sergileyecekler.

Konservatuvarın Sahne Sanatları ve Müzik binalarında bulunan salonlarda yapılacak olan sınavların bölümlere göre aday listeleri ve detaylı bilgileri 23 Ağustos'ta Konservatuvar Duyurular sayfasında https://ozelyetenek. anadolu. edu. tr/kons yayınlanacak.

Öğrencilere karşılıksız burs olanağı

2020-2021 akademik yılında, Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları kapsamında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunuyor. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile bir ilke imza atılarak, özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı "Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı'na yerleşen başarılı öğrencilere Venedik Bienali'ne Katılım Desteği, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı'na Katılım Desteği, Cremona, İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu'na katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden ücretsiz yararlanma ve nakdi destek imkanları sunuluyor.

Burslar hakkında detaylı bilgiye www. anadolu. edu. tr adresinden ulaşılabilir

Kaynak: Habermetre

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