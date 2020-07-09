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Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
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Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerden gelen tepkiler üzerine Açıköğretim Fakültesi yaz okulunun açılmasına karar verdi. Yaz okulu başvuru takvimi üniversitenin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
09.07.2020 00:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:46

AÖF yaz okulu kaldırılmış ve öğrencilerden büyük tepki gelmişti. Sosyal medyada geniş yer bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arasında tam bir hayal kırıklığına sebep olan karar, mezun olma hayali kuran bütün öğrenciler üzerinde şok etkisi yaratmıştı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yeni açıklamada ise, Açıköğretim Fakültesi yaz okulunun açılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, yaz okulu başvuru takvimi üniversitenin internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

AÖF'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PANDEMİ DEVAM EDERSE DERSLER ONLİNE YAPILACAK

"Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

'Yaz Okulu' başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz"

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