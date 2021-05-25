Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi

Anadolu Üniversiteler Birliğinin '1'inci İstişari Toplantısı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 1'inci İstişari Toplantısı'nın açılışına video konferans yöntemiyle iştirak ederek, birlik üyesi rektörlerle bir araya geldiğini belirtti.

Yekta Saraç, toplantının, birlik üyesi üniversiteler açısından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı
Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Murat Boz Prens Harry Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Üniversiteler Birliğinin "1'inci İstişari Toplantısı" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 14:59:37. #1.13#

title