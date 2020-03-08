Anadolu Tazelenme Üniversitesinde dersler sporla başlıyor
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Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Güncel

Anadolu Tazelenme Üniversitesinde dersler sporla başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tazelenme Üniversitesindeki 60 yaş üstü 125 kişi, güne egzersizle başladıktan sonra teorik dersler görüyor.

08.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:46
Anadolu Tazelenme Üniversitesinde dersler sporla başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tazelenme Üniversitesindeki 60 yaş üstü 125 kişi, güne egzersizle başladıktan sonra teorik dersler görüyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan" sloganıyla AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan arasında geçen yıl imzalanan protokolle hayata geçirilen Anadolu Tazelenme Üniversitesinde derslere aktif olarak 60 yaş üstü 125 kişi katılıyor.

Güne egzersizle başlayan katılımcılar, yemeklerini üniversitede yedikten sonra halk sağlığı, iletişim, psikoloji, gerontoloji, akılcı ilaç kullanımı, nöroloji, ağız ve diş sağlığı, egzersiz, halk müziği ve ritim, tamirat, yemek pişirme teknikleri ile örgü örme gibi dersler alıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Anadolu Tazelenme Üniversitesi Koordinatör ve Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci, kayıtların sınavsız ve ücretsiz olduğunu belirterek, gönüllük çerçevesinde verilen derslerin uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'de 2007 yılında yüzde 7,1 olan yaşlı nüfusunun 2019'da yüzde 9,1'e yükseldiğine değinen Birinci, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de ise bu oran yüzde 13 civarında. Buna bağlı olarak yaşlılara yönelik etkinlikler ve faaliyetler hızlı bir şekilde artıyor. AÜ olarak şehrine de katkı sunan, Eskişehir ile bütünleşmiş bir üniversiteyiz. Amacımız, 60 yaşın üzerindeki kişilere yönelik eğitsel faaliyetlerle onların yaşam kalitesini artırmak. Özellikle Rektörümüz Sayın Şafak Ertan Çomaklı'nın büyük destekleriyle birlikte bu projeyi faaliyete geçirdik ve yoğun bir ilgi gördük."

Birinci, kuşaklar arası dayanışmayı artıracak "Yol Arkadaşım Projesi" kapsamında AÜ öğrencileri ile Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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