Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarparak yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarparak yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinde seyreden Samet Ç. yönetimindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, İlker Erdem Viyadüğü'nde önünde ilerleyen Candan A'nın kullandığı 01 DM 276 plakalı tıra çarptı.

Kazada kamyon şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Samet Ç'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında çalan cep telefonuna gözyaşı dökerek cevap veren Samet Ç, "Ağabey yetiş. Annemlere, babamlara bir şey söyleme." dedi.

Yaklaşık yarım saatte kurtarılan şoför, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz