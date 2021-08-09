Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarparak yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarparak yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinde seyreden Samet Ç. yönetimindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, İlker Erdem Viyadüğü'nde önünde ilerleyen Candan A'nın kullandığı 01 DM 276 plakalı tıra çarptı.

Kazada kamyon şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Samet Ç'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında çalan cep telefonuna gözyaşı dökerek cevap veren Samet Ç, "Ağabey yetiş. Annemlere, babamlara bir şey söyleme." dedi.

Yaklaşık yarım saatte kurtarılan şoför, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

DENİZDE YÜZERKEN SÜRAT TEKNESİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
DENİZDE YÜZERKEN SÜRAT TEKNESİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Burak Elmas Fatih Terim Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:42:38. #1.14#

title