Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cipin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cipin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul istikametinde Sedat S. idaresindeki 07 FB 355 plakalı cip, Sarıçökek mevkisinde, önünde seyreden Arif K. yönetimindeki 06 BVV 949 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın kasasının altına giren cipte sıkışan sürücü ile yanındaki Abdülkultüs A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Arif K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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