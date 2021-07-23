Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobile çarpan kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobile çarpan kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda, İstanbul yönüne giden Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır, Gümüşova rampaları mevkisinde Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Işık, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirildi. Karayolları ekiplerinin kereste yüklü tırı yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Muslera Balotelli Arda Turan Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:44:05. #1.14#

title