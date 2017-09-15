Anadolu Otoyolu'nda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kırkpınar mevkisi İstanbul istikametinde Erdal Aktoprak (55) yönetimindeki 38 VF 018 plakalı çatı kaplama malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Araçta sıkışan sürücü Aktoprak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktoprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazada, dağılan çatı malzemelerini kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.