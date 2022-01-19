''Anadolu'nun İzleri'' ve ''Resimlerimde Yazarlar'' Proje Sergisi

Anadolu Masalı kültürünü tanıtmak, okuma kültürünü aşılamak ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla yürütülen ''Anadolu'nun İzleri'' projesi kapsamında ilk olarak 6.ve 7.sınıf öğrencileri için belirlenen Anadolu Masalları ile ''Anadolu Masallarını Öğreniyorum'' adlı sınav yapıldı. Öğrenciler ile birlikte seçilen masalların canlandırılması için tiyatro çalışmalarına başlandı. Okulda dönem boyunca yürütülen diğer proje ise edebiyatımızda önemli yer edinen isimleri öğrencilere tanıtmak amacıyla ''Resimlerimde Yazarlar'' projesi oldu. Önemli yazarlarımızın hayatı ve eserleri hakkında öğrencilere bilgiler verildi ve öğrencilerin seçtiği yazarları karakalem ile resimlerini çizerek projeyi tamamladı.

Programa Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof.Dr. Utku GÜNER, Doç.Dr. Burhan ŞEN, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERSOY, okul müdürleri ve veliler katılım sağladı. Programın açılışında konuşan okul müdürü Mustafa ELİBOL '' Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu olarak en büyük amacımız çocuklarımızı yalnızca akademik anlamda yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimiz gerek akademik gerekse sosyokültürel başarıları ile okulumuz ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil etmeyi sürdürmektedir. Bu dönem okulumuzda yürütülen ''Anadolu'nun İzleri'' ve ''Resimlerimde Yazarlar'' projesinin kapanış etkinliğini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Projelerimize danışmanlık öğretmenimiz Aslıhan DİKMEN ve emeği geçen tüm öğretmenlerimi tebrik ediyor, öğrencilerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Ayrıca Silivri Belediye başkanımız Sayın Volkan YILMAZ tarafından hayata geçirilen "Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak" projesi kapsamında okulumuzda tiyatro salonu, tuvalet, dış cephe iyileştirme, okul çevre duvarlarının yenilenmesi, özel eğitim sınıfı ve öğretmenler odası bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Sizlerin huzurunda okulumuz adına belediye başkanımız sayın Volkan Yılmaz'a sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler Anadolu konulu şiir, şarkı, türküleri seslendirerek seçilen masalları canlandırdı. Gösterilerini sunduktan sonra sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergide ise öğrenciler seçilen yazarların hayatını ve eserlerini kısaca anlatarak katılımcıları bilgilendirdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri