Anadolu'nun İlk Camisinde 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.
Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camii'nde öğle namazı öncesi gerçekleştirilen mevlit programına AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan, partililer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlidi Şerifin ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. - HATAY