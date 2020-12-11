Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası
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Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası

11.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44
Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde, kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası okutuldu. Tarihi Habibi Neccar Camisi'nde Cuma namazını kalın cemaat, ardından yağmur duasına katıldı. Cami avlusuna kadar taşan cemaat, maske ve mesafe kuralına uygun olarak kıldıkları Cuma namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.

Vatandaşlardan Turhan Yılmaz, tüm ülkenin Allah'ın rahmetinden nasibini almasını ve kuraklığın son bulmasını diledi. Yapılan duaların kabul olmasını dileyen Ahmet Rıfat Taze de, "Rabbim tez zamanda bize yağmurlar gönderir inşallah. Zeytinimiz, tarlalarımız, ineklerimiz bahçelerimiz Allah'ın bu rahmetinden nasibini almasını diliyorum. Bu vesile ile koronavirüs salgınında da kurtulmayı yüce Allah bize nasip etsin" dedi.

 


Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası
Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası
Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası
Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası
Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar'da yağmur duası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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