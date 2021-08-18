Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen "14. Tamburica Festivali"ne konuk oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen "14. Tamburica Festivali"ne konuk oluyor

Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen '14. Tamburica Festivali'ne konuk oluyor
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Anadolu Nefesli Beşlisi, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek "14. Tamburica Festivali"nde baş misafir sanatçı olarak yer alacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek "14. Tamburica Festivali"nde baş misafir sanatçı olarak yer alacak.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan çok sayıda sanatçının da sahne alacağı festivalde, Türkiye'yi Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşan topluluk temsil edecek.

Festival, 19 Ağustos Perşembe günü şehrin sokaklarında yapılacak geleneksel fayton sürüşleri, trompetçilerin yürüyüşleri ve halk oyunları gösterileri eşliğinde başlayacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi'ni 20 Ağustos Cuma günü Sırp dinleyicilerle buluşturacak festivalin son gününde de festivale katılan sanatçılar arasından "en iyi solist" ve "en iyi yeni tambur" şarkıları yazanlar seçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen "14. Tamburica Festivali"ne konuk oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:32:11. #1.16#

title