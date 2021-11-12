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Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Oğuzhan Asiltürk'ü andı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Oğuzhan Asiltürk'ü andı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesince, vefat eden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için anma ve anlama programı düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesince, vefat eden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için anma ve anlama programı düzenlendi.

AGD Gaziosmanpaşa İlçe Merkezi'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dernek üyelerinin katıldığı programda Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından yazar Hasan Damar, Asiltürk'ün Milli Görüş hareketi içindeki önemi hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını içeren kısa film gösteriminin ardından program, okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla sona erdi.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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