Anadolu'da "Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı" konferansı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilecek "Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı Arama Toplantısı" 13 Kasım Cumartesi günü Saat: 10: 00'da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ve Salon 2016'da düzenlenecek.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Afyon Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Dr. Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun yanı sıra Eskişehir, Afyon ve Kütahya il protokolünden bir çok ismin katılımlarıyla gerçekleşecek toplantıda; kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak orada yaşayan insanların yaşam kalitesini ve ekonomik refahını iyileştirecek bir kırsal kalkınma modeli önerisi olarak Frig Vadisi'ne kurulması planlanan jeopark tüm yönleri ile ele alınacak.

Frigya, tarihi coğrafya bölgesinde arkeolojik izlerin en belirgin olduğu Eskişehir, Afyon, Kütahya illeri sınırları içerisinde Türkiye'nin değerli alanlarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ve Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliği ile hazırlanan çalışmaya göre Frigya Jeoparkı'nın potansiyel olarak birçok ülke vatandaşının seyahat motivasyonlarına uygun olduğu belirlenirken projenin hayata geçmesi durumunda UNESCO tescili, uluslararası tanınırlık ve iş birliklerini beraberinde getireceği öngörülüyor.

Toplantı programı şu şekilde gerçekleşecek

Açılış töreninin ardından toplantının açılış konuşması Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından gerçekleştirilecek. Ardından Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı da açılış konuşmasıyla programa katılacak.

Programın devamında UNESCO tescilli jeopark hakkında bilgilendirme sunumları yapılacak. Bu kapsamda Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş "Bütünleşik Bölgesel Kalkınmada Jeoparkların Önemi", UNESCO Global Jeoparklar Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erdal Gümüş "Jeoparklar ve UNESCO Jeoparklar Ağı" konularında konuşmalarını gerçekleştirecek.

Bilgilendirme sunumlarının ardından toplantıya katılanlarla beraber beyin fırtınası, yapılandırılmış grup toplantısı ve sonuç toplantısı düzenlenecek. Toplantıların ardından ise "Bütünleşik Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Frigya Jeoparkı" kapanış töreni gerçekleştirilecek.

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