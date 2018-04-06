Anadolu Ajansı 98 Yaşında

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kurt, ziyaretinde, Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansı'nın milli mücadele yıllarından bu yana halkı bilgilendirdiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Milletin güvenini tarafsız, ilkeli ve güvenilir haber kaynağı olarak sağlayan Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Uluslararası alandaki yayıncılık anlayışıyla da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim."

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da Kurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.