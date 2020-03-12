Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği - Haberler
Anadolu Adalet Sarayı, Anadolu Adliyesi, Kartal

Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği

Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi.

12.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:23
Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği

Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği

İSTANBUL - Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı, korona virüsten korunmak için dezenfekte edildi. Duruşma salonlarından, hakim ve savcı odalarına kadar binanın her yerinde ilaçlı su ile dezenfekte çalışması yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Günde 30 bin kişi giriş çıkış yapıyor

Günde yaklaşık 30 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliyenin tüm blokları 3 kişilik temizlik ekibi tarafından ilaçlı su ile dezenfekte edildi. Hijyen çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, duruşma salonları, hakim ve savcılar ile kalem odaları ve bloklar arası geçişlerde ilaçlama çalışmaları yaptı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, adliyenin koridorlarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.

"Vatandaşlarımızın güvenli hizmet alması için çalışmalar yaptık"

Adliyede yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin konuşan Başsavcı vekili Uğur Seçgin, "Bizim adliyemiz günlük yaklaşık 30 bin civarında vatandaşımızın, avukat meslektaşımızın geldiği bir binadadır. Bu binadaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var" dedi.

"Alınan tedbirler bizi sevindirdi"

Adliyeye yerleştirilen el dezenfektanından kullanan avukat Gökmen Dumlu, "Tedirginliğimiz vardı. Kolonya arayışına girdik, bulduk. Onun dışında fazla bir şey yapamadık. Bu alınan tedbirler bizi sevindirdi. Çünkü binlerce meslektaşımız adliyeye giriyor. Adliyemiz için, vatandaş için, savcı ve hakimler için çok iyi bir ortam oluşturuldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Haber
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' geliştirildi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Uğur Akkuş Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Fatih Terim Berkay Şahin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Anadolu Adliyesi'nde korona virüs temizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:33:59. #1.15#