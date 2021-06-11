"Anadol" otomobiller "Dede Suat"ın elinde hayata dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Anadol" otomobiller "Dede Suat"ın elinde hayata dönüyor

'Anadol' otomobiller 'Dede Suat'ın elinde hayata dönüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yaşayan ve mesleğinde 71 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Suat Nezir, arkadaş tavsiyesi üzerine bakım ve onarım işine yöneldiği "Anadol" marka otomobillere adeta yeniden hayat veriyor.

Düzce'de yaşayan ve mesleğinde 71 yılı geride bırakan 86 yaşındaki Suat Nezir, arkadaş tavsiyesi üzerine bakım ve onarım işine yöneldiği "Anadol" marka otomobillere adeta yeniden hayat veriyor.

Çocukluk yıllarında Düzce Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Nezir, daha sonra dükkan açtı.

Çevresinde "Dede Suat" olarak tanınan Nezir, 35 yıl önce arkadaş tavsiyesi üzerine "Anadol" marka otomobillerin bakım ve onarım işine yöneldi.

İlerlemiş yaşına rağmen yanında çırak veya yardımcı çalıştırmayan Nezir, Türkiye genelinden kendisine getirilen otomobilleri durumlarına göre 1-3 ay arasında fabrikadan çıkmışçasına yeniliyor.

"İş çok fakat yetiştiremiyorum"

Suat Nezir, AA muhabirine, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti:

"Anadol ile tanışmam çok eskiye dayanıyor. Bir arkadaşım Anadol araç bakımına girmemi söyledi. Tavsiye üzerine girdim, bir daha da kurtaramadım kendimi. İşçiliği zor, zaman alıyor. Önce söküyoruz arabaları. Sonra bütün parçaları elden geçiyoruz. Fabrikanın imal ettiği şekilde çıkarıyorum. Mesleğimi titizlikle yapıyorum, yaptığım iş beğeniliyor. Bu yüzden talep de fazla."

Nezir, Türkiye genelindeki klasik otomobil tutkunlarının araçlarını bakım ve onarım için kendisine getirdiğini belirterek, "Bu arabanın 'hastaları' var. Şu an yaptığım arabanın sahibi Gölcük'te. Dedelerinden kalmış bu araba. 'İlla bu arabayı güzel yapacağız.' diyorlar. Böyle müşteriler de geliyor. Beni tercih ediyorlar. Çevreden çok gelen var. Zonguldak, İzmit, Gölcük, Çanakkale gibi yerlerden arayan var. İş çok fakat yetiştiremiyorum." diye konuştu.

Yaşının ilerlediğini ancak işini yapmaya yetecek gücünün olduğunu dile getiren Nezir, "Çabuk iş yapamıyoruz ancak gücümüz kadar. Müşterilerle telefonla görüştüğümüzde yaşımı soruyorlar. '86' diyorum. 'Maşallah, hiç öyle görünmüyorsun.' diyorlar. Çalışmak iyi bence, zaman geçiyor. Maddi olarak da tatmin oluyoruz. Gücümüz yettiği kadar biraz daha devam edeceğiz bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Anadol" otomobiller "Dede Suat"ın elinde hayata dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:25:44. #1.14#

title