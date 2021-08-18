Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
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Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı

Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşağın duvarlarından akmaya başladı.

100 Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşağın duvarlarından akmaya başladı. Akan su nedeniyle D-100 Karayolunun bir kısmı ise trafiğe kapatıldı.

Düzce'de D-100 karayolundan geçen 500'lük ana su hattında patlama oldu. Hattın patlayan yerinden itibaren sular D-100 Karayolu Çobandaki köprülü kavşağın duvarından karayoluna akmaya başladı. Bunun üzerine trafik polisleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Yoldan geçen bir vatandaş ise; "Yoldan geçerken suların karayoluna aktığını gördüm. Hemen ekiplere haber verdim. Ekiplerin gelmesini burada beklemeye başladım" dedi. Düzce Belediyesine bağlı ekipler de çalışmalara başladı. - DÜZCE

Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı
Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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