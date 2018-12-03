Ana Sınıfı Öğrencilerinden Örnek Davranış

Sivas'ta Kılıçarslan İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için düzenledikleri "Vitamin Şenliği" adlı kermesten elde ettikleri geliri Türk Kızılayı'na bağışladı.

Sınıf öğretmeni Leyla Aydın Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşları küçük ama yürekleri büyük öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda kermes düzenlediğini söyledi. Kermese katkı sağlayan velilere teşekkür eden Uzun, "Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin ilgi gösterdiği kermesten elde ettiğimiz 200 lirayı Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağışladık." dedi.

Kızılay Sivas Şubesinde görevli Musa Değirmencioğlu ise öğrencilerin bu yaşta yardım etme duygusuna sahip olmasının ve bu amaçla kermes düzenlenmesinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.