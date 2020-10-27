Ana renkler nelerdir? Ara renkler nelerdir? Renk karışımları nelerdir?
Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Peki aara ve diğer ara renkleri nasıl elde ederiz? Hangi renkle hangisini karıştırırsak hangi renk elde ederiz?
Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Ana renkleri farklı oranlarda karıştırdığımızda ara renkleri elde ederiz. Peki ana ve ara renkler nelerdir? Ara renkler nasıl elde edilir? Diğer renkler nasıl elde edilir?
ANA RENKLER NELERDİR?
Sonsuz sayıda renk olmasına rağmen aslında hepsi üç ana rengin, yani sarı, mavi ve kırmızının karışımından oluşuyor. Ana renkleri farklı oranlarda karıştırdığımızda ara renkleri elde ediyoruz. Sarı, mavi, kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda beş renk boyayla doğadaki bütün renk tonlarını elde edebiliriz.
ARA RENKLER NELERDİR?
Ana renkler, kırmızı, sarı ve maviden oluşur. Bu renklerin karışımından ara renkler olan yeşil, turuncu ve mor elde edilir.
Ana renklerin karışımından elde edilen ara renklerden başlayalım.
Sarı + Mavi = Yeşil
Kırmızı + Sarı = Turuncu
Kırmızı + Mavi = Mor
Önemli püf noktası: Aşağıdaki karışımları denerken oranların kontrolünü sağlayabilmek için koyu renkleri açık renklere azar azar ilave edin.
Böylece istediğiniz tonun koyuluk derecesine daha kolay karar verebilirsiniz.
RENK KARIŞIMLARI LİSTESİ NELERDİR?
Sarı + mavi = Yeşil
Mavi + sarı + beyaz= Fıstık yeşili
Mavi + sarı + az siyah = Petrol yeşili
Az mavi + az yeşil + beyaz = Su yeşili rengi
Az sarı + mavi = Koyu yeşil
Sarı + lacivert = Koyu yeşil (2.alternatif)
Sarı + az mavi = Açık yeşil
Sarı + yeşil = Açık yeşil (2.alternatif)
Turuncu + yeşil = Zeytin yeşili
Turuncu + mavi= Koyu zeytin yeşili
Sarı + siyah = Yaprak yeşili
Yeşil + kahverengi= Haki yeşili
2 ölçü sarı + 1 ölçü mavi = Çağla yeşili
Yeşil + pembe = Deniz yeşili
Kırmızı + sarı = Turuncu
Turuncu + beyaz + kırmızı = Açık nar çiçeği rengi
Turuncu + kırmızı = Nar çiçeği rengi
Turuncu + pembe = Mercan rengi
Turuncu + az beyaz = Şeftali rengi
Turuncu + beyaz = Yavruağzı rengi (Somon rengi)
Turuncu + kahverengi + kırmızı = Kızıl rengi
Turuncu + mor = Açık kızıl rengi
Turuncu + kahverengi + kırmızı + az siyah = Bakır rengi
Kırmızı + mavi = Mor
Kırmızı + mavi + beyaz = Menekşe rengi
Kırmızı + mavi + az beyaz = Violet rengi
Kırmızı + mavi + az siyah = Mürdüm rengi
Pembe + mor = Açık mor rengi
Mavi + çok kırmızı = Erguvan
Mavi + kırmızı + beyaz = Eflatun (Lila rengi)
Mavi + mor + beyaz = Çivit mavisi/ Saks mavisi
Çivit mavisi + çok az mor = İndigo rengi
Mavi + yeşil = Turkuaz rengi
Mavi + beyaz = Açık mavi
Mavi + siyah = Koyu mavi
Mavi + gri = Koyu gökyüzü mavisi
Mavi +Kırmızı = Lacivert (Kırmızı rengi çok az ekleyerek ilerleyin)
Siyah + beyaz = Gri
Siyah + beyaz + sarı = Kum Grisi
Siyah + beyaz + az mavi = Sıcak Gri
Siyah + beyaz + mor + çok az yeşil = Antrasit rengi
Siyah + beyaz + mor + çok az lacivert = Kurşun rengi
Az Siyah + beyaz + az Lacivert = Gümüş rengi
Kırmızı + yeşil = Kahverengi
Kırmızı + yeşil + az beyaz = Sütlü kahve rengi
Kırmızı + kahverengi = Kiremit rengi
Turuncu + kahverengi= Taba rengi
Sarı + az kırmızı + çok az mavi = Altın sarısı
Sarı + az Turuncu + çok az siyah = Hardal rengi/ Hardal sarısı
Sarı + az turuncu + çok az yeşil = Toprak sarısı
Toprak sarısı + az taba + az beyaz = Ahşap rengi
Kırmızı + beyaz = Pembe
Çok beyaz + çok az kırmızı = Bebek pembesi
Kırmızı +pembe + az beyaz = Fuşya rengi
Turuncu + pembe + beyaz + mor = Pudra pembesi rengi
Sarı + kırmızı + beyaz = Ten rengi
Sarı + beyaz = Krem rengi
Kahverengi + az sarı + az gri + az kırmızı = Vizon rengi
3 ölçü kırmızı + 1 ölçü mavi = Vişne rengi
Mor + kırmızı = Gül kurusu
Kırmızı + siyah = Bordo
Pembe + siyah= Koyu oksit kırmızı
Kırmızı + sarı + mavi = Siyaha yakın bir ton
Bronz rengi: Bronz rengini elde edebilmek için kahverengi, beyaz, kırmızı ve sonrasında çook az turuncu karışımını deneyebilirsiniz.