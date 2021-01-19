Amuda kalkan sporcunun kardan adamını yaptı

ARDAHANLI Yusuf Bilgin (14), uzun bir aradan sonra yağan karın ardından evinin bahçesinde amuda kalkan sporcunun kardan heykelini yaptı.

ARDAHANLI Yusuf Bilgin (14), uzun bir aradan sonra yağan karın ardından evinin bahçesinde amuda kalkan sporcunun kardan heykelini yaptı.

Uzun bir aradan sonra Ardahan'ı beyaza bürüyen karı çocuklar eğlence haline getirdi. Yusuf Bilgin, kardan adam yapmak yerine sosyal medyada gördüğü Ardahan İl Judo Temsilcisi ve bilek güreşi sporcusu Özü Gürbüz Yıldız'ın (43) verdiği pozdan esinlenerek amuda kalkan sporcu heykeli yaptı. Kar yağışı ile birlikte kendini dışarı attığını söyleyen Yusuf Bilgin, "Sosyal medyadan takip ettiğim Özü Gürbüz hocama özendim. Onunla bütünleşen amuda kalkma pozisyonunu kardan yaptım" dedi.

Amuda kalkan kardan adamı inceleyen Özü Gürbüz Yıldız, gençlere ve çocuklara iyi örnek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Benim için büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Kardan adamın yanında amuda kalkan Yıldız, "28 yıldır spor yapıyorum, Beni sosyal medyada takip edip, bu kardan adamı yapan takipçime teşekkür ediyorum. Bizim amacımız herkesi spora teşvik etmek. Farkındalık yaratmak, çünkü gençlerimizin spora ihtiyacı var. Atatürk'ün dediği gibi "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur spor sağlıktır, spor mutluluktur. Amacımız insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yöneltmektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı