Amsterdam'da Afganistan'daki sivillere destek gösterisi düzenlendi
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Amsterdam'da Afganistan'daki sivillere destek gösterisi düzenlendi

Amsterdam'da Afganistan'daki sivillere destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, farklı grupların organizasyonuyla Afganistan'daki sivillere destek gösterisi düzenlendi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, farklı grupların organizasyonuyla Afganistan'daki sivillere destek gösterisi düzenlendi.

Hollanda'nın farklı şehirlerinde yaşayan yaklaşık bin kişi, Amsterdam'ın Dam meydanında yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) toplanarak, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesini protesto etti.

Göstericiler, NATO ve ABD'nin Afganistan'ı Taliban'a terk etmesini eleştirirken ülkeden ayrılmak isteyen sivillere izin verilmemesine tepki gösterdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilirken Hollanda hükümetinin Afgan mültecilere yönelik politikası eleştirildi.

Hollanda'nın Afganistan'ı "güvenli olmayan ülke" kategorisine almasını isteyen kalabalık, sığınma başvurusunda bulunan Afganların geri gönderilmemesini istedi.

Yunanistan'daki mülteci kamplarında da binlerce Afgan'ın yer aldığını belirten konuşmacılar, Hollanda'nın, kapılarını mültecilere açmasını istedi.

"Güvenli yaşamak Afganların hakkı", "Afganistan'ı koru", "Taliban'ı boykot edin" ve "Özgür Afganistan" sloganları atan göstericiler, "Afganların hayatı önemlidir", " Rutte daha iyisini yap", "Afgan mülteciler hoş geldiniz", "Afganlarla dayanışma" ve "Vekalet savaşlarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocuların hep birlikte söylediği şarkıların ardından göstericiler dağıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Güvenlik gerekçesiyle Afganistan'dan tahliyeleri erken sonlandıran Hollanda, bugüne kadar 1600'den fazla Hollanda vatandaşı ve yerel Afgan çalışanını ülkeden çıkardı. Ancak tahliye edilemeyen birçok kişi olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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