Among Us PlayStation 4 ve PlayStation 5 için duyuruldu!
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Among Us PlayStation 4 ve PlayStation 5 için duyuruldu!

Among Us PlayStation 4 ve PlayStation 5 için duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici Innersloth, çok oyunculu sosyal çıkarım oyunu Among Us'ın bu yıl içinde PS4 ve PS5'e geleceğini duyurdu. Among Us'ın Playstation için çıkış tarihi belli oldu mu? İşte Detaylar!

Sony, dün State of Play sunumda yaptığı açıklamada PlayStation 5 için gelecek pek çok yeni oyundan bahsetti. Bunladan biri de 2020'nin en çok oynanan oyunlarından olan Among Us hakkında oldu. PC platformunda pek çok rekora imza atan Among Us'ın bu yıl PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geleceği duyuruldu. Oyunun kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak, Sony'nin açıkladığına göre, oyun bu yıl bitmeden platformdaki yerini alacak.

Among Us, hangi platformda olursanız olun arkadaşlarınızla oynayabilmeniz için çapraz oynama desteği ve çevrimiçi çok oyuncuyu destekleyecek. Ancak, sadece PlayStation oyuncuları özel Ratchet & Clank temalı kozmetikleri kullanabilecekler. Koleksiyonun görünümü; bir deri şapka ve sevimli bir evcil hayvanı içerecek.

Amons Us şu anda PC, Switch ve mobil cihazlar üzerinden ulaşılabilir durumda. Sosyal çıkarım oyunu Among Us PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonlarının dışında bu yıl Xbox Series X ve Xbox One için de piyasaya sürülecek.

Among Us 4-10 oyuncu ile online veya local olarak oynanan takım çalışması ile ihanet temalı bir oyun. Bir grup, görevleri tamamlamaya ve kimliği gizli Impostor'ları (katilleri) bulmaya çalışırken; o sırada Impostor'lar görevleri sabote etmeye ve diğer oyuncuları öldürmeye çalışıyor.

AMONG US PLAYSTATION DUYURU VIDEOSU

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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