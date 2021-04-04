Amiral ne demek? Amiral anlamı ne? Amiral görevleri nelerdir?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Amiral kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Amiral anlamı ne? Amiral ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Amiral, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Amiral ne demek? Amiral anlamı ne? İşte, Amiral kelimesin anlamı!

AMİRAL NE DEMEK?

Amiral veya genel amiral, bağımsız ülkelerin deniz kuvvetlerinde yüksek rütbeli deniz subaylarına verilen unvanın genel karşılığı. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eşdeğerdir. Türk Deniz Kuvvetleri'nde amirale direkt karşılık gelen rütbe olmamakla birlikte deniz albaydan sonra sırasıyla gelen tuğamiral, tümamiral, koramiral, oramiral ve büyük amiral rütbeleri vardır.

"Amiral" sözcüğü Ortaçağ İngilizcesine, Anglo-Fransızcadaki amiral ve Ortaçağ Latincedeki admiralis, admirallus kelimelerinden komutan anlamında girdi. Bu diller kelimeyi Arapçadan almışlardı. Arapçada amir ?ali"yüksek komutan" "emir-al", veya amir al- "komutan-ı" anlamındaki sözcük Emir-ül Bahr "deniz komutanı". anlamıyla Haçlılar tarafından 11. yüzyılda kendi askeri terminolojilerine sokuldu. Dönemin Türk devletlerinde kullanılan askeri terim güncel Türkçeye Fransızcadan bu kez amiral olarak girdi.