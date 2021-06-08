Amine Gülşe'den imaj değişikliği
Amine Gülşe, uzun yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 2014 Miss Turkey Güzeli Gülşe, koyu saç rengini sarıya boyattı. İşte detaylar...
Amine Gülşe, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 2014 Miss Turkey Güzeli Gülşe, saçını sarıya boyattı.
Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan eşi Mesut Özil'le İstanbul'a yerleşen oyuncu, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diye yazdı.
Kaynak: Snob Magazin