AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
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AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da 1. sınıf topraklarıyla Türkiye'nin en verimli ovalarından olan Amik Ovası'na ekilen mısır rekoltesi ile üreticilerin yüzünü güldürdü.

HATAY'da 1. sınıf topraklarıyla Türkiye'nin en verimli ovalarından olan Amik Ovası'na ekilen mısır rekoltesi ile üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bereketli toprağı ile bilinen Amik Ovası'nda mısır hasadı yapan çiftçiler, rekolteden memnun. Bin bir emekle mısırı hasat dönemine ulaştıran çiftçiler, verimin iyi olmasından ve satış fiyatlarındaki denge, onları mutlu etti.

Önümüzdeki yılda mısır ekiminde ciddi artışlar beklediklerini söyleyen Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, 'Amik ovamızda bu sene mısır hasadı iyi geçiyor. 1 hafta 10 güne kadar mısır hasatları biter. Çiftçilerimiz rekolteden memnunlar. Rakam olarak, dekar başına 1600- 1700 kilogramları da görüyoruz. Tabi zayıf alanlarda var. Bununda sebebi maalesef su sıkıntımız yer yer oldu ama genel anlamda iyi. Fiyatlarda şuanda ton başına 2 bin 500 lira ortalama, artı eksi bandında seyretmekte. En azından çiftçimizin mısır hasadında cebine iyi bir paranın geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

ÇİFTÇİLER, MISIRIN VERİMİNDEN MEMNUN

Bu yıl 110 dönüm arazide mısır ektiğini belirten çiftçi Mehmet Tandoğan, "İnşallah her seneki hasadımız, bu seneki gibi iyi geçer. Hasadımız bitmek üzere mısır koçanlarımız iyi hasadımızda memnunuz. Fiyatlarımız böyle kalırsa çok iyi olur" dedi. Babasıyla beraber 100 dönüm alanda mısır ektiklerini söyleyen Burak Apti de, verimin iyi olduğunu ve fiyatların de iyi olması durumunda seneye de mısır ekmeyi planladıklarını dile getirdi. Mısırda birinci ürünün hasadını yaptıklarını, buğday sonrası ekilen mısırın hasadına henüz başlamadıklarını dile getiren çiftçi Abdullah Denizli ise, "Tarlamızda, birinci ürünün biçimini yaptık. Dekar başına 1 ton 200 kilo aldık. Rekoltesi iyi ama devletin açıklayacağı fiyat hem devletin hem de çiftçinin yararına olması lazım" dedi.

AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AMİK OVASI, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ - Haberler
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