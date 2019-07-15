Amgen'ın Rusya operasyonlarına Türkiye'den üst düzey atama

Amgen, yurtdışındaki yönetim kadrosunu Türkiye'den yaptığı atamalarla güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana Amgen'da çeşitli pozisyonlarda görev alan Amgen Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Günaydın, Rusya ve CIS Bölgesi Genel Müdürü olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesine sahip olan Günaydın, ilaç sektöründe 16 yıllı aşkın deneyime sahip. Daha önce Bristol Myers Squibb'de Türkiye Finans Direktörlüğü ve ABD'de Global Ticarileştirme Finans Direktörlüğü gibi görevlerde bulunan Günaydın, 2015'te Türkiye, Ortadoğu, Afrika Bölgesinden Sorumlu Stratejik Operasyonlar Direktörü olarak Amgen'a katıldı. Ardından Amgen Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Günaydın bu görevinde şirketin başarısına önemli katkılarda bulundu. Uğur Günaydın, Amgen Rusya ve CIS Bölgesi Genel Müdürü olarak görevine Temmuz 2019 itibariyle başlayacak.

Kaynak: Bültenler