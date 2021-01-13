CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtı
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CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtı

13.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:48
CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtı

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtı. 2,2 milyonluk sayfalık arşiv, The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi .John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamayan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

2.2 MİLYONLUK SAYFA ARŞİVİ

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi. Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

Amerikan istihbaratı CIA elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını duyurdu

CIA NİSAN AYINDA VİDEO YAYINLAMIŞTI

Öte yandan, Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, bu videolara yönelik ise "Pilotlarının bazı videolarını izledim ve onlara baktığınızda birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorsunuz" dedi ancak bunların olağandışı hava koşulları ile ilgili bir durum da olabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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