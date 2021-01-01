Amerikan futbolu turnuvasında arbede yaşandı
ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl karşılaşması sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında arbede çıktı.
ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl karşılaşması sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında arbede çıktı. Çıkan kavgada 4 oyuncunun yaralandığı ifade edildi.
ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl karşılaşması sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında kavga çıktı. Mississippi'nin, Tulsa'ya karşı 28-26'lık galibiyetiyle sonuçlanan maç sırasında yenilgiyi kabul edemeyen Missisippi oyuncuları Tulsa takımı oyuncularına saldırdı. Amerikan futbolu yerini boksa bıraktı. Yumrukların havada uçuştuğu maç karşılaşması sonucuna ilk müdahale güvenlik görevlilerinden geldi.
4 OYUNCU YARALANDI
Uzun süren gerginliğin ardından olay yerine gelen polisin çıkan kavgayı ayırdığı ifade edilirken, olayda 4 oyuncunun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı