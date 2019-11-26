Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli
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Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Beyaz Saray'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.

26.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:39
Amerikalı yargıç: Kimse kanunlardan üstün değil, Beyaz Saray'ın eski avukatı ifade vermeli

(ABD) Başkanı 'ın azledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'ın eski avukatlarından Don McGahn'ın ifade vermesinin zorunlu olduğuna hükmedildi.


Kararı veren federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray yetkililerinin dokunulmazlığı olduğu yönündeki tartışmalara da "Kimse hukuktan üstün değildir" yanıtını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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