Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor

Amerikalı İmam Zaid Shakir, ABD Başkanı Donald Trump için "Bizi sevmediğini dürüstçe söylüyor. Böylece biz de ona karşı örgütlenebiliyoruz. Bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor'' diyerek Trump'a teşekkür etti. Shakir'in konuşması izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.