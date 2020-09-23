Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

23.09.2020 20:32 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:43
Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'daki otelde tekerlekli sandalye ile götürülürken görülüyor.

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı. Gazeteci ve beraberindekiler kalacakları Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerindeki otelin önüne dün saat 05.30'da geldi. Araçtan inecekleri sırada eşinin uyandırmaya çalıştığı Vltchek'in, gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIOlayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerde, otelin koridorlarında gazeteci Andre Vltchek'in tekerlekli sandalye ile götürülmesi, araca bindirilmesi ve grubun otelden çıkarak VİP araca binmeleri görülüyor. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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