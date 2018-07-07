Amerika'ya Yerleşen Eski Manken Güzide Duran'ın Memleket Özlemi: "Aklım Hep Türkiye'de"

Bir dönem podyumların aranan ismi olan güzel mankenGüzide Duran, tatil için Türkiye'ye geldi. Nişantaşı'nda objektife takılan eski manken, gazetecilerin sorularına samimi cevaplar verdi. Evlendikten sonra Amerika'nın Los Angeles eyaletine yerleşen Güzide Duran Türkiye'yi özlediğini söyledi.

"YAZ SONUNA KADAR TÜRKİYE'DEYİM"

Mimar Adnan Aksoy'la evlendikten sonra mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen Güzide Duran, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir dönem podyumların aranılan isimlerinden olan Duran, tatil için geldiğini söyledi ve "Yaz sonuna kadar buradayım" dedi.

"İNSAN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ YERİ ÖZLÜYOR"

Güzide Duran, muhabirlerin "Türkiye'yi özlüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Eşimin işlerinden dolayı Amerika'da yaşıyoruz. Oraya da alıştım ama tabii ki aklım buralarda. Sonuçta insan doğup büyüdüğü yeri özlüyor" dedi.