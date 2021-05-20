ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?

İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı zulüm devam ederken, ABD senatosunda Bernie Sanders tarafından dikkat çeken bir konuşma yapıldı. Senatör Sanders, "Hayatını kaybeden Filistinliler için de yas tutmamız gerekiyor. Yoksa bazıları Filistinlilerin hayatının önemli olmadığını mı düşünüyor? " diye sordu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik zulmü, başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkeler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR CAN VERDİ

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında, içerisinde çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

AMERİKA'DAN İLK CİDDİ TEPKİ GELDİ

Filistin'e yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki göstermeyen Amerika'da konuyla ilgili ilk şiddetli tepki Senatör Bernie Sanders'dan geldi. Sanders, senato görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Filistinliler hakkında çarpıcı sorular yöneltti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrailli 12 kişinin hayatını kaybetmesi bir trajedidir. Peki, öldürülen 227 Filistinlinin hayatı? Ki bunların 64'ü çocuk, 38'i kadındı. Senatör Scott, bu hayatını kaybeden 64'ü çocuk, 38'i kadın, 227 Filistinlinin yaşadığını trajedi olarak görmüyor.

"FİLİSTİNLİLERİN HAYATINI ÖNEMSEMİYOR MUSUNUZ?"

Hayatını kaybeden İsrailliler için yas tutmamız gerektiğine inanıyorum. Fakat hayatını kaybeden Filistinliler için de yas tutmamız gerekiyor. Yoksa bazıları Filistinlilerin hayatının önemli olmadığını mı düşünüyor?"

BURNIE SANDERS KİMDİR?

Bernard "Bernie" Sanders, Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü'dür. 2016 ve 2020 yıllarında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayları arasında yer almış, ancak ön seçimleri kaybetmiştir.