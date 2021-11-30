Amerika'da 'Kara Cuma' Rakamları - Haberler
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Amerika'da 'Kara Cuma' Rakamları

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Amerika'da bu yıl Black Friday - Kara Cuma'da geçen yıla kıyasla mağazalardaki yoğunluk yüzde 47.5 arttı.

Amerika'da bu yıl Black Friday - Kara Cuma'da geçen yıla kıyasla mağazalardaki yoğunluk yüzde 47.5 arttı. Online alışveriş 8.9 milyar Dolar oldu. Geçen yıl bu rakam 9 milyar dolar olmuştu

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...

 Marketten ekmek çalan çocuk için hakimden ibretlik karar! Ağlatan hikaye yeniden gündemde

Marketten ekmek çalan çocuk için hakimden ibretlik karar! Ağlatan hikaye yeniden gündemde

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