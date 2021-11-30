Amerika'da 'Kara Cuma' Rakamları
Amerika'da bu yıl Black Friday - Kara Cuma'da geçen yıla kıyasla mağazalardaki yoğunluk yüzde 47.5 arttı.
Amerika'da bu yıl Black Friday - Kara Cuma'da geçen yıla kıyasla mağazalardaki yoğunluk yüzde 47.5 arttı. Online alışveriş 8.9 milyar Dolar oldu. Geçen yıl bu rakam 9 milyar dolar olmuştu
Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına...
Marketten ekmek çalan çocuk için hakimden ibretlik karar! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
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