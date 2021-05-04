Amerika'da iftarda Kur'an-ı Kerim ziyafeti
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Amerika'da iftarda Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Amerika'da iftarda Kur'an-ı Kerim ziyafeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerika Diyanet Merkez Cami İmamı Nurullah Çebeli'nin sunduğu programa katılan Muradiye Cami ve Külliyesi İmamı Lütfi Taşçı, Amerika'daki iftar programında online olarak Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Amerika Diyanet Merkez Cami İmamı Nurullah Çebeli'nin sunduğu programa katılan Muradiye Cami ve Külliyesi İmamı Lütfi Taşçı, Amerika'daki iftar programında online olarak Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Amerika'da katıldığı programda Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa ve Muradiye Külliyesi'nden bahseden Muradiye Cami ve Külliyesi İmamı Lütfi Taşçı, Amerika'daki iftar heyecanına da ortak oldu. Amerika Diyanet Merkez Cami İmamı Nurullah Çelebi'nin sunuculuğunu yaptığı canlı yayın programında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Taşçı, "Bursa, Osmanlının başkenti olmasıyla münasebetiyle çok önemli bir yere sahiptir. Bursa'da Osmanlı'nın 6 tane padişahı yer almaktadır. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2 Murad'tır. Bursa'yı ve padişahlarını anlatmakla bitmez. Yapmış olduğunuz programdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Amerika'daki bütün kardeşlerimizin Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramını da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taşçı, okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenleri mest etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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