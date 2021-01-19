American Ultra filmi konusu nedir? American Ultra oyuncuları kimlerdir? American Ultra özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan American Ultra filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2015 yapımı, American Ultra filmi ABD menşeili aksiyon komedi filmidir. Yönetmenliği Nima Nourizadeh yaparken senaristliği Max Landis yapmıştır. Peki, American Ultra filmi konusu nedir? American Ultra oyuncuları kimlerdir? İşte American Ultra özeti!

AMERİCAN ULTRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mike (Jesse Eisenberg), kız arkadaşı Phoebe (Kristen Stewart) ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike'ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe'nin hayatta kalabilmek için Mike'ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

AMERİCAN ULTRA OYUNCULARI