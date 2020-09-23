Amentü duası nedir? Amentü duası ve anlamı nedir? Amentü ne anlama gelir? Amentü duasının anlamı nedir? Amentü suresi nedir?

Amentü duası nedir? Amentü duası ve anlamı nedir? Amentü ne anlama gelir? Amentü duasının anlamı nedir? Amentü suresi nedir? Amentü duası okunuşu nasıldır? Amentü duası fazileti nedir? Amentü kelimesi TDK'nın açıklaması nedir?

Amentü duası Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı merak ediliyor. Amentü Arapça'da 'İnandım.' anlamında kullanılır. Kur'an'da üç yerde geçmektedir. İşte Amentü duasının okunuşuve anlamı;

AMENTÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi Teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

AMENTÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve peygamberidir.

AMENTÜ KELİMESİ TDK ANLAMI NEDİR?

Amentü kelimesinin TDK da anlamı şu şekildedir;

Arapçada, 'inandım' anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan Allah'a , onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve ierrin Allah'tan geldiğine inanmayı dile getiren söz olarak kullanılır.

Diğer bir anlamı ise 'Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargılarıdır.'

Örneğin, Haluk'un amentüsü.

AMENTÜ DUASI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Amentü İslam dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden bir kelimedir. Arapça'da 'İnandım' anlamına gelmektedir. Kur'an'da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifadedir.

Şura suresinde doğrudan doğruya Hz. Peygamber (sav)'a ''Amentü'' demesi emredilmiştir. Ehl-i sünnet inancına bağlı herkesin kabul etmesi gereken iman esasları Kur'an'da ifade edilmiştir. Müminin vasıfları olarak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmeleri şeklinde açıklanmıştır.

Kaynak: Haberler.com