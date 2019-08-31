Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, bir dergiye verdiği röportajda erkek olduğunu çok küçük yaşlarda fark ettiğini ve katıldığı moda programında elbiselerin altına boxer giydiğini anlattı.

31.08.2019 08:33
Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecinde olan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde yüzüne sakal eklettirdiğini ve yeni adının Doruk olduğunu duyurdu. Değişim sürecinde adından sıklıkla söz ettiren Doğrusöz, kendisinin 5 yaşında erkek olduğunu hissettiğini anlattı.

"ERKEK OLDUĞUMU 5 YAŞINDA ANLADIM"

Yeni adıyla Doruk Doğrusöz, GZone'a dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yaşadıklarından bahseden Doğrusöz, "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim." dedi.

"ETEKLERİN ALTINA BOXER GİYİYORDUM"

İşte Benim Stilim yarışmasındaki mini elbise, yüksek topuklu halleriyle tanınan Doğrusöz, yarışma süreci içinde "Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile boxer giyiyordum" şeklinde konuştu.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Cinsiyet değiştirme sürecinde olumlu yorumların yanı sıra olumsuz bir çok yorum alan Doğrusöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ileride bir çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

"HER ANINDA BAŞUCUNDA OLACAĞIM"

Doğrusöz ile aşk yaşayan 2018 Bikini Fitness Şampiyonu Büşra Eyen, ilişkisi hakkında "Zorlu bir süreçten geçtik. Kötü enerjilerinizi kendinize saklayın. İyi ki hayatıma Doruk girdi. Her anında başucunda olacağım. Ruhumuz güzel bizim" yorumunu yaptı.

DEMET AKALIN DESTEK OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sakal eklettirdikten sonra çektirdiği fotoğrafları paylaşan Neslihan Doğrusöz'e Demet Akalın'dan da destek gecikmedi. Akalın, Dorğusöz'ün fotoğrafına "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yapmıştı.

Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım
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YORUMLAR (72)

  • VER COŞKUYU RIFAT:
    BIRASI TÜRKİYE SAYIN BAYAN/BAY. . DİKKAT ET SAKALINA BIYIĞINA ALDIRMADAN ÇİZERLER. AYKUT ELMAS VİNE''LARI SAYESİNDE SAKALLI KADINLAR HOŞUMUZA GİDİYOR BİZİM. Kİ SENDE ÖZÜNDE BAYANSIN OFFFF OFFF DUBLE COŞKU
    Cevap Yaz 9 14 Yayından Kaldır
  • BAKINIZ:
    5 yaşında bende jiletlerle oynuyordum traş olmaya çalışıp ama şimdi 2 çocuğum var ve bi anneyim ne alaka yani bide erkek olduğunu anlamış
    Cevap Yaz 43 3 Yayından Kaldır
  • BLABLA:
    dogruya dogru yanlısa yanlıs demedikce insanlıgın sonu ancak felakettir.
    23 Yayından Kaldır
  • BLABLA:
    katliam bu önce insanın kendine yaptıgı bir katliam sonrada baskasına nasıl görmezsiniz bunu oraya baktıgında güzel bir şey görebiliyormusun bu kadar tercih diyorsunuz o zaman örnek al örnek diye sun herkese evladına kadar yiyosa böyle olmaz hep susmaktan saygı gösterilicek iş var gösterilmiycek iş var saygı haketmeyen insana sen saygı verirsen onu sadece azdırırsın ben direk ölsün demiyorum islamda ya düzelir yada canıyla öder zaten ödemiyormu kendine bunu yapmakla bir canı kalmıs gitmedik
    9 2 Yayından Kaldır
  • BLABLA:
    din niye vardır kardeşim asayişi sağlamak için kim biliyor sistemi sen islam dısında olan dinleri din mi sanıyorsun adem havvadan bu yana hangi peygamber geldiyse hep savundukları yaymaya calıstıkları görevleri islamdı diğerleri siyasetin bir parcası oyunu ve ona inanlar kandırılanlar hz aliye ilah edinenler hz isayı meryemi ilah edinenler vs vs her gelen peygamberle kitapla kafalarınca oynadılar ilk yılbası kimden cıktı senin dınınden gavurların hepsi ki şuan müslüman bile gavurlastı islam kpys
    2 3 Yayından Kaldır
  • ALİ RIZA:
    Canım o erkekler kadınlara,kadınlar da erkeklere benzediğinde olmasın :D
    56 1 Yayından Kaldır
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