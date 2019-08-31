Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Doğrusöz'den samimi itiraf: Erkek olduğumu 5 yaşında anladım

31.08.2019 08:33

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde ameliyatsız cinsiyet değiştirme sürecinde olan Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde yüzüne sakal eklettirdiğini ve yeni adının Doruk olduğunu duyurdu. Değişim sürecinde adından sıklıkla söz ettiren Doğrusöz, kendisinin 5 yaşında erkek olduğunu hissettiğini anlattı.

"ERKEK OLDUĞUMU 5 YAŞINDA ANLADIM"

Yeni adıyla Doruk Doğrusöz, GZone'a dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yaşadıklarından bahseden Doğrusöz, "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim." dedi.

"ETEKLERİN ALTINA BOXER GİYİYORDUM"

İşte Benim Stilim yarışmasındaki mini elbise, yüksek topuklu halleriyle tanınan Doğrusöz, yarışma süreci içinde "Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile boxer giyiyordum" şeklinde konuştu.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Cinsiyet değiştirme sürecinde olumlu yorumların yanı sıra olumsuz bir çok yorum alan Doğrusöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ileride bir çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

"HER ANINDA BAŞUCUNDA OLACAĞIM"

Doğrusöz ile aşk yaşayan 2018 Bikini Fitness Şampiyonu Büşra Eyen, ilişkisi hakkında "Zorlu bir süreçten geçtik. Kötü enerjilerinizi kendinize saklayın. İyi ki hayatıma Doruk girdi. Her anında başucunda olacağım. Ruhumuz güzel bizim" yorumunu yaptı.

DEMET AKALIN DESTEK OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sakal eklettirdikten sonra çektirdiği fotoğrafları paylaşan Neslihan Doğrusöz'e Demet Akalın'dan da destek gecikmedi. Akalın, Dorğusöz'ün fotoğrafına "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yapmıştı.