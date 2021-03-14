Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı

14.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:07
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'de Michigan eyaletinde bir hastanede görev yapan doktorlar ameliyat masasındaki hastaların doku ve organlarıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki çekerken, sağlık kuruluşu paylaşımların büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek doktorlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids ilçesinde bulunan bir hastanede, bazı kadın doğum doktorları ameliyathanedeki hastaların doku ve organlarıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki bir hesaptan paylaştı.

UZUNLUK VE AĞIRLIKLARININ TAHMİN EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Poz verdikleri organ veya dokuların uzunluğunun ve ağırlığının tahmin edilmesini isteyen doktorların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Spectrum Health sağlık kuruluşu söz konusu paylaşımların hayal kırıklığıyla öğrenildiğini belirterek sorunu çözmek için harekete geçildiğini duyurdu. Paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatılırken, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Meghan Markle Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:08:35. #1.15#
title