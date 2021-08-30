Ameliyat olan Hülya Duyar'dan mesaj var: Benim ailem tümörümden daha kocaman
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ameliyat olan Hülya Duyar'dan mesaj var: Benim ailem tümörümden daha kocaman

Ameliyat olan Hülya Duyar'dan mesaj var: Benim ailem tümörümden daha kocaman
Hürriyet - Haberler | Magazin

En son Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.

En son Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz'la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.

Yapılan kontrollerin ardından 51 yaşındaki Duyar'ın, beyninde büyük bir tümör tespit edilmişti.

Hemen ameliyata alınan oyuncu 8 saat süren bir operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda kalmıştı.

Aradan bir ay geçti ve Hülya Duyar yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattı. Sosyal medya hesabından duygularını ifade eden ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı;

"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize...

Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi.

Doğurmadığım. Ne çok çocuğum var, ne büyük bir ailem var!

Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak…  Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha kocaman. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Balotelli Salih Uçan Burak Elmas Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ameliyat olan Hülya Duyar'dan mesaj var: Benim ailem tümörümden daha kocaman - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:56:51. #1.16#

title