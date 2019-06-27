AMD Ryzen 5 3600'ün Intel i9-9900K'yı Köşeye Sıkıştırdığı Benchmark Skoru

AMD'nin Ryzen 5 3600 işlemcisi için daha önce de bazı analiz sonuçları ortaya çıkmış, yeni işlemcinin Ryzen 7 2700X'i çeşitli benchmark testlerinde geride bıraktığı açıklanmıştı. Yeni işlemci, Intel Core i9'lara çok yakın bir performans sergiliyor.

İspanya merkezli teknoloji inceleme sitesi El Chapuzas Informatico, en yeni AMD Ryzen 5 ve Intel Core i9-9900K'yı karşı karşıya getirdi.

Ryzen 5 3600, Gigabyte Aorus Gaming 7 WiFi anakart, G.Skill FlareX DDR4@3200 MHz Ram ve GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition grafik işlemci ile konfigüre edilerek teste alındı. Cinebench R15 ve Cinebench R20 denemelerinde Ryzen 5 3600, 2700X'i tek çekirdek skorlarında geride bıraktı. Çoklu çekirdekte ise Ryzen 5 3600, rakibinin gerisinde kaldı. Bu durum şaşırtıcı değil, 6 çekirdek 12 izlekli işlemci, 8 çekirdekli 16 izlekli rakibi karşısında sayıca eksik kaldı. İşlemci bu testte önceki jenerasyonun bütün işlemcilerini ise geride bıraktı.

Ryzen 5 3600, orta seviye oyun ekipmanları için gayet iyi bir alternatif olarak gözüküyor. Özellikle iyi hız aşırtma uygulandığı durumda performansını epey daha yukarı çıkabilecek olan işlemci, 200 dolar civarındaki fiyatıyla bütçelerde de onarılmaz delikler açmayacaktır. Tabii bunlar şimdilik resmi olmayan sonuçlar.

AMD Ryzen 5 3600, 7 Temmuz'da çıkacak ve o zaman yeniden, resmi olarak incelenecek.