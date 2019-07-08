AMD Ryzen 3000 Serisi Kullanıcıları, Destiny 2'yi Oynayamıyor

9 Eylül 2014 tarihinde Activision tarafından yayınlanan çevrimiçi birinci şahıs vurucu oyunu Destiny, hem PS3 ve PS4 hem de Xbox One ve 360 platformundaki oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve sonrasında da tek seferde çok ama çok uzun saatler boyunca kendini oynatan bir oyun olarak akıllara kazınmıştı.

Destiny oyununun devamı olan ve 6 Eylül 2017 tarihinde sadece Playstation 4, Xbox One ve PC platformları kullanıcıları için yayınlanan Destiny 2'de Destiny kadar çok beğeni toplamıştı. Bugün internet aleminde ortaya çıkan bir paylaşım ise AMD'nin Ryzen 3000 serisinin Destiny 2 oyununda sorun çıkardığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü satışa sunulmuş olan AMD'nin Ryzen 3000 serisi işlemcilerini satın alan kullanıcılar, Destiny 2 oyununu oynayamadıklarını belirttiler. AMD Ryzen 3000 sahibi PC kullanıcıları, oyunun geliştiricisi Bungie'den hatayı düzeltecek acil bir Ryzen 3000 yaması bekliyorlar.

Reddit ve Bungie'de açılan konular kullanıcılar tarafından Destiny 2'nin Activision Blizzard'ın başlatıcısı Battle.net ile çalıştırıldığında sonsuza kadar "askıda" kaldığına dair şikayetlerle dolduruldu.

AMD Ryzen 3000 serisi işlemcilerde yaşanan sorunda bilgisayar, oyunun başladığını sanıyor ancak içeriği asla yüklemiyor. Bahsi geçen işlemciye sahip olup sorunu yaşayan bir kullanıcı bilgisayarının anakartına eski işlemciyi taktığında sorunun çözüldüğünü ve Destiny 2'yi oynayabildiğini ifade etti. Oyunun geliştiricisi Bungie'den ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.