Amcasının Yanlışlıkla Ezdiği 4 Yaşındaki Muhammet Öldü

ADANA'da evlerinin avlusunda oynayan Muhammet Kılıç (4), amcası E.K.'nın kullandığı otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda oynayan Muhammet Kılıç, otomobiline binen amcası E.K.'nin peşinden gitti. Yeğenini fark etmeyen E.K., geri manevra yaparken minik Muhammet'e çarptı. Durumu fark eden E.K., hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Muhammet Kılıç'ın cenazesi, gözyaşına boğulan yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Solaklı Mahallesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan E.K. ise adliyeye sevk edilecek. - Adana

Kaynak: DHA