Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu - Haberler
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Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ederken otomobille çarpışan Nusret Özdemir (28) yaralandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ederken otomobille çarpışan Nusret Özdemir (28) yaralandı. Özdemir'in hastanede ameliyat olduğu saatlerde eşi de farklı hastanede kız bebeğini dünyaya getirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı. Kavşakta görevli polis memurları, Özdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Alanya'daki ameliyat için hastaneye sevk edildi.

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi.


Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı, bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

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Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Son Dakika Haberleri

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