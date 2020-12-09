Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti
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Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti

09.12.2020 06:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:46

Ankara'da ambulansa alınmayan hasta yakınları, 112 Acil Servis personelini darbetti. Yaşanan olay sonucu sağlık personeli polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Başkent'in Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi, hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 çalışanları, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti. Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi ancak sağlık çalışanları hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını ifade etti.

AMBULANSIN KAPILARINI ZORLADILAR

Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı. Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. 112 Personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti
Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti
Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Haber Yorumları (4)
AMANOS AYISI: zombiler yaratıklar
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GÜVENLİKLİ SAĞLIK: Herhalde bundan sonra hastaya ambulans ile birlikte bir polis ekibi de gitmeli.
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DR.ERSOYLU: saglık çalışanlarımı koruma amaçlı bundan sonra böyle bır olay yaşandığında hastanızıda ambulanstan indirip yolumuza devam edeceüz ambulans belediye otobüsü değildir
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